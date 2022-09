«Extrem guter Typ»: Goretzka feiert Comeback mit Tor

Köln (dpa)

Nationalspieler Leon Goretzka hat sein Comeback mit Tor für den FC Bayern München besonders gefeiert. «Das war für mich keine einfache Zeit», sagte der 27-Jährige nach dem 5:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde am Mittwochabend bei Viktoria Köln in der ARD rückblickend. «Eigentlich bin ich mit einem guten Gefühl in der Vorbereitung gewesen und dann hieß es, du musst auf den OP-Tisch.» Die überraschende Knie-Operation Mitte Juli hatte Goretzka zu einer längeren Pause gezwungen. Am Mittwochabend traf er nach seiner Einwechslung (68. Minute) in der 82. Minute zum Endstand.

Von dpa