Fahrer holt Super-Sprit mit Staubsauger aus Tank: Explosion

Ein Autofahrer hat an einer Tankstelle in der Ruhrgebietsstadt Witten Super-Sprit mit einem Staubsaugerautomaten aus seinem Diesel-Fahrzeug geholt und eine Explosion ausgelöst. Eine Mitfahrerin wurde leicht verletzt, alle Beteiligten flüchteten laut Polizei.

Laut Mitteilung vom Montag hatte der Autofahrer am Samstagabend aus Versehen Super getankt und das Auto dann zum Staubsaugerautomaten der Tankstelle gerollt. «Er steckte den Schlauch des stationären Staubsaugers in den Tankstutzen und schaltete das Gerät ein, um das Benzin abzusaugen», so die Polizei. Direkt danach sei es zu einer Explosion gekommen. Eine von zwei Frauen, die den Mann begleiteten, sei dadurch verletzt worden.

«Als ein Zeuge den Autofahrer ansprach und seine Hilfe anbot, äußerte er, die offenbar leicht verletzte Frau zunächst in ein Krankenhaus zu bringen und dann zurückzukommen», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Tatsächlich tauchte das Trio nicht mehr auf. Nachfragen der Polizei in umliegenden Krankenhäusern blieben erfolglos. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.