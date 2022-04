Fahrer sackt bei Gewahrsamnahme zusammen: Lebensgefahr

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall in Gelsenkirchen plötzlich zusammengesackt und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen, als Polizisten ihn zur Blutprobenentnahme auf die Wache bringen wollten. Er erlitt eine Hirnblutung und schwebt in akuter Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen nach dem Vorfall vom Donnerstagmorgen hat aus Neutralitätsgründen die Krefelder Polizei übernommen.

Von dpa