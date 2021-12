Fahrer verliert Kontrolle über Wagen: Gräber beschädigt

Ein alkoholisierter 19-Jähriger hat in Salzkotten (Kreis Paderborn) die Kontrolle über sein Auto verloren und mehrere Gräber auf einem Friedhof beschädigt.

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Sein Wagen stieß am frühen Sonntagmorgen mit dem Vorderreifen gegen einen Bordstein, woraufhin das Fahrzeug mit vier Insassen von der Spur abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 19-Jährige fuhr anschließend durch eine Hecke und blieb auf dem Friedhof stehen. Sechs Gräber seien dabei beschädigt worden. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden.