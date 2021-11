Fahrgast greift Busfahrer mit Schere an

Bochum (dpa/lnw)

Ein 32 Jahre alter Mann hat in Bochum einen Busfahrer mit einer Schere angegriffen und leicht verletzt. Der 32-Jährige hatte am Samstag zunächst die Inneneinrichtung des Busses mit der Schere beschädigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Als Fahrgäste das bemerkten und den Busfahrer hinzuriefen, habe der Mann plötzlich mehrfach auf den Fahrer eingestochen. Mehrere Fahrgäste hielten den 32-Jährigen daraufhin fest und riefen die Polizei.

Von dpa