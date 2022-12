Fahrzeuge stoßen auf A40 zusammen - Sechs Menschen verletzt

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 40 sind an Heiligabend sechs Menschen verletzt worden. Mehrere davon erlitten schwere Verletzungen, darunter ein Kind, wie die Feuerwehr in Mülheim an der Ruhr am Abend mitteilte. Fünf Fahrzeuge waren den Angaben zufolge zwischen den Anschlussstellen Essen-Frohnhausen und Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim an der Ruhr am Nachmittag daran beteiligt. Die Wagen seien zusammengestoßen, der Hergang des Unfalls sei aber noch unklar.

Von dpa