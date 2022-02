Fall Amad A.: Laut Gutachter wurden Daten nicht manipuliert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Fall des unschuldig inhaftierten und bei einem Brand in der JVA Kleve ums Leben gekommenen Syrers Amad A. entlastet ein neues Gutachten die Polizei. Professor Thorsten Holz vom CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit kommt in dem 34-seitigen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, zu dem Ergebnis: «Es konnten keine nachträglichen Manipulationen an dem relevanten Datenbestand oder eine Löschung von Daten festgestellt werden.» Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte zuvor berichtet.

Von dpa