Falsche Polizisten legen Senioren herein und erbeuten Geld

In Xanten haben sich zwei Betrüger als Polizisten ausgegeben und einem älteren Ehepaar Bargeld und drei Goldbarren gestohlen. Mit der Betrugsmasche erbeuteten sie mindestens einen fünfstelligen Betrag, zur Gesamthöhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Am Montag habe sich demnach ein Mann am Telefon unter falschem Namen als Polizeibeamter vorgestellt. Der 78 Jahre alten Frau erzählte er, dass ihr Sohn auf der Polizeiwache festgehalten werde, weil er eine Frau überfahren habe. Der Sohn könne nur gegen Zahlung einer Kaution entlassen werden. Nach Angaben der Polizei sei das Seniorenpaar auf den falschen Polizisten hereingefallen und mit dem Bargeld und den Goldbarren zu einem Übergabeort gefahren. Dort wartete eine ebenfalls falsche Polizistin, die sich als Kollegin des vermeintlichen Beamten am Telefon ausgab und Geld und Goldbarren entgegennahm. Die Polizei sucht nun nach dem Täter-Duo und warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen.