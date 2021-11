Falscher Richterausweis: Hochstapler erneut verurteilt

Düsseldorf (dpa)

Mal war er Staatsanwalt «Tassilo von Hirsch», mal Arzt, mal Pilot: Nun ist der notorische Hochstapler Marc G. erneut verurteilt worden. Diesmal hatte er sich einen Richterausweis als «Dr. Robert Lindner» zugelegt, was ihm am Dienstag vier Monate Gefängnisstrafe ohne Bewährung eintrug - wegen «Verschaffens falscher amtlicher Ausweise». In der Hauptsache sprach Amtsrichterin Britta Brost den 33-Jährigen aber vom Vorwurf des schweren Betruges frei.

Von dpa