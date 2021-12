Falschfahrer bemerkt Fehler und wendet auf A1

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 1 bei Leverkusen seinen Fehler bemerkt und seinen Wagen in einem Baustellenbereich kurz vor der Rheinbrücke gewendet. Die Polizei stoppte den 61 Jahre alten Mann aus Tschechien. In seinem Kleintransporter fuhren noch weitere fünf Personen mit.

Nach eigenen Angaben war der Fahrer mit dem Ziel Köln seinem Navi gefolgt und auf die Fahrbahn der A1 nach Dortmund in entgegengesetzter Richtung aufgefahren. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte die Gruppe ihre Fahrt auf dem richtigen Weg fortsetzen, hieß es in einer Polizeimitteilung. Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Sonntagmorgen.