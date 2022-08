Farke betont: Bayern «größte Aufgabe im Weltfußball»

Gladbachs Trainer Daniel Farke an der Linie.

«Das ist aktuell die größte Aufgabe im Weltfußball», sagte der 45-Jährige vor dem Anpfiff am Samstagabend (18.30 Uhr) bei Sky. «Aber wir freuen uns auf das Spiel.» Nach dem guten Saisonstart der Borussia mit sieben Punkten aus drei Spielen - zwei weniger als die Bayern - glaube er zudem, dass auch die Bayern «mit Respekt» antreten. «Du musst überzeugt sein in dem, was du tust», sagte Farke.