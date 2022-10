Farke: Trotz Ausfällen «Zähne zusammenbeißen, kämpfen»

Berlin (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke sieht auf kurze Sicht keine Entspannung in der Verletzungsmisere seiner Bundesliga-Mannschaft. «Es ist irgendwie alles sehr, sehr unglücklich, müssen wir so akzeptieren. Das sind Dinge, die du nicht beeinflussen kannst», sagte der 46-Jährige nach der bitteren Last-Minute-Niederlage bei Tabellenführer Union Berlin (1:2) am Sonntag. Zumindest Mittelfeldspieler Manu Koné werde aus seiner Gelbsperre im kommenden Heimspiel gegen VfB Stuttgart zurückkehren.

Von dpa