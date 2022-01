FC-Coach Baumgart glaubt an Sieg gegen FC Bayern

Köln (dpa)

Kölns Trainer Steffen Baumgart blickt zuversichtlich auf das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Rekordmeister FC Bayern München am Samstag. «Wir versuchen einfach, diesen großen Abstand, den wir zu den Bayern haben, geringer werden zu lassen», sagte der Coach des 1. FC Köln am Donnerstag und betonte: «Ich glaube auch, dass wir gewinnen können.»

Von dpa