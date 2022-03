FDP: kein Anlass für Hotspot-Regelungen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die in Nordrhein-Westfalen mitregierende FDP hat Forderungen nach Hotspot-Regelungen für schärfere Corona-Maßnahmen eine Absage erteilt. In NRW sei die Rate der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen leicht gesunken, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne, am Montag in Düsseldorf. «Wir sehen daher keine Notwendigkeit, aktuell Hotspot-Regelungen in NRW einzuführen.»

Von dpa