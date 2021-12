Fehlender Impfstoff: Uni-Rektoren appellieren an Wüst

Die Rektoren der Universitäten in Nordrhein-Westfalen beklagen in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die sich «äußerst negativ auswirkende Impfstrategie» des Bundes. In dem Schreiben vom 7. Dezember, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordert die Landesrektorenkonferenz (LRK) Wüst auf, sich beim Bundesgesundheitsminister für eine Anpassung einzusetzen.

Die Universitäten haben in den vergangenen Tagen viele Präsenzveranstaltungen abgesagt. Derzeit finden Vorlesungen und Seminare wegen der hohen Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie wieder hybrid, also per Videoübertragung oder wahlweise vor Ort statt. Durch das verstärkte Impfen bis Jahresende sollte eine Rückkehr in die Universitätsgebäude nach der vierten Welle ab Januar wieder möglich sein.

So wollte die Uni Münster mit der Unterstützung von Medizin-Studenten drei bis vier Impfstraßen aufbauen und bis zu den Weihnachtsferien mehrere 10.000 Angehörige und Studierende der Uni impfen. Die Hälfte der knapp 45.000 Studierenden sollte so ein Angebot zum Beispiel für das Boostern bekommen. Die Pläne zur Umsetzung sind fertig. Uni-Rektor Johannes Wessels bekommt aber nach Angaben eines Sprechers keine Zusagen für den Impfstoff von Biontech. Nach den Vorgaben der ständigen Impfkommission soll das Alternativ-Produkt von Moderna nicht an Menschen gespritzt werden, die jünger als 30 Jahre alt sind. Moderna hilft der Uni Münster somit nicht weiter.

Die Universitäten beklagen, dass sie wegen des mangelnden Impfstoffs den 750.000 Studierenden in NRW ein weiteres Semester im Homeoffice zumuten müssten.