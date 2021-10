Fenster aus Notre Dame werden in Köln restauriert

Köln (dpa)

Vier Fenster aus der 2019 durch einen Brand schwer beschädigten Kathedrale Notre Dame in Paris werden in Köln restauriert. Die Fenster würden im Januar oder Februar 2022 nach Köln geliefert und sollten im Mai 2023 in Paris wieder eingebaut werden, sagte die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Restaurierung erfolgt in der Dombauhütte des Kölner Doms. Bei der Glasrestaurierung seien Deutschland und insbesondere Köln führend, sagte die Koordinatorin für die deutsche Hilfe beim Wiederaufbau von Notre Dame.

