Feuer in Altenheim: Brandmelder verhindert Schlimmeres

Bei einem Brand in einem Altenwohnheim in Mönchengladbach hat ein Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Ein Brandmelder schlug am Mittwochabend Alarm, die Feuerwehr rückte daraufhin aus und verhinderte, dass sich die Flammen in dem Altenheim weiter ausbreiteten. Die Einsatzkräfte retteten den Mann, der hilflos in einem Badezimmer lag, in dem Kleidungstücke brannten. Wie es zu dem Brand gekommen war, konnte die Feuerwehr in Mönchengladbach zunächst nicht sagen.