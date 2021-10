Feuer in Asylbewerber-Unterkunft: Verdacht auf Brandstiftung

Bonn (dpa/lnw)

Wegen des Verdachts auf Brandstiftung in einer Sammelunterkunft für Asylsuchende in Bonn ist ein 39-jähriger Bewohner vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab es bei dem Feuer am Montagabend keine Verletzten. Laut Feuerwehr mussten etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft in Sicherheit gebracht werden. Den Angaben der Polizei zufolge wird der 39-jährige verdächtigt sein Zimmer selbst in Brand gesetzt zu haben. Die gesamte Unterkunft ist laut Feuerwehr derzeit nicht mehr bewohnbar.

Von dpa