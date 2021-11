Feuer in Haus: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Hiddenhausen-Eilshausen (dpa/lnw)

Ein 41-Jähriger, der in einem Mehrfamilienhaus in Hiddenhausen-Eilshausen (Kreis Herford) vorsätzlich einen Brand gelegt haben soll, ist wieder auf freien Fuß. Das bestätigte Staatsanwältin Claudia Bosse am Freitag auf dpa-Anfrage. Gegen den vorübergehend festgenommenen Mann werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes ermittelt, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag berichtet. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Von dpa