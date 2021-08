Feuer in Hertener Lagerhalle sorgt für Großeinsatz

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Herten hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Feuer war gegen Mittag ausgebrochen. Es sei ein lautes Knallgeräusch zu hören gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner unter anderem über die Warn-App «Nina» aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises Recklinghausen war anfangs noch unklar, welche Stoffe in der Halle gelagert wurden. Messungen von Feuerwehr und Landesumweltamt ergaben jedoch keine Hinweise auf Gefahrstoffe, so dass die Warnung gut zwei Stunden später wieder aufgehoben werden konnte. Brandermittler begannen noch am Nachmittag mit der Untersuchung des Brandortes.