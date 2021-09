Feuer in Industriehalle nach sechs Stunden unter Kontrolle

Weeze (dpa/lnw)

In einem Industriegebiet in Weeze (Kreis Kleve) ist am frühen Freitagmorgen eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand mit etwa 80 Einsatzkräften nach sechs Stunden unter Kontrolle gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache war zunächst unklar. In der kommenden Woche solle die Halle von einem Brandsachverständigen untersucht werden, so die Polizei.

Von dpa