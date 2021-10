Feuer in JVA in Castrop-Rauxel: Keine Verletzten

Castrop-Rauxel (dpa/lnw)

Im Keller eines Gebäudes der Justizvollzugsanstalt in Castrop-Rauxel ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Häftlinge seien vorübergehend in Sicherheit gebracht und später anderweitig untergebracht worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, teilte die Castrop-Rauxeler Feuerwehr am Samstag mit.

Von dpa