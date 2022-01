Feuer in leerstehender Flüchtlingsunterkunft gelöscht

Lage (dpa/lnw)

Rund 40 Einsatzkräfte haben am frühen Mittwochmorgen einen Brand in einer leerstehenden Flüchtlingsunterkunft in Lage (Kreis Lippe) gelöscht. Ein Sicherheitsdienst vor Ort habe Rauch in dem derzeit wegen Sanierungsarbeiten nicht bewohnten Gebäudeteil der Gemeinschaftsunterkunft festgestellt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Ein technischer Defekt wurde nicht ausgeschlossen. Personen seien bei der Durchsuchung des Gebäudes nicht gefunden worden.

Von dpa