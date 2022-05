Feuerwehr befreit Igel aus Zaun

Krefeld (dpa/lnw)

Die Feuerwehr hat einen Igel befreit, der in einem Zaun eingeklemmt war. Anwohner hatten am Samstagnachmittag in Krefeld an einem Sportplatz bemerkt, wie das Tier feststeckte und nicht weiterkam, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Igel hatte seine Körpergröße offenbar falsch eingeschätzt: Sein Kopf passte zwar gerade so zwischen zwei Streben, der Unterkörper aber nicht mehr. Dann kam er weder vor noch zurück.

Von dpa