Feuerwehr befreit zwei Baby-Katzen aus Schornstein

Zwei kleine Kätzchen, die sich unbemerkt an einem Gitter vorbei in einen Kaminofen gezwängt und den Schornstein hochgeklettert waren, sind durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Salzuflen gerettet worden.

Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung.

Während das eine junge Tier nach den Rufen seiner Besitzer eingefangen werden konnte, versteckte sich das andere zwischen Brennkammer und Wand, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Auch mittels einer Endoskop-Kamera sei es am Freitag nicht entdeckt worden, so dass die Einsatzkräfte den Kamin öffnen mussten. Hinter der Brennkammer konnte «Smokie», wie die namenlose Katze anschließend genannt wurde, den Angaben zufolge unverletzt befreit werden.