Feuerwehr Essen bekämpft Großbrand

Essen (dpa/lnw)

Die Feuerwehr in Essen war am Samstag mit hundert Einsatzkräften bei einem Großbrand in der Lagerhalle einer Textildruckfirma im Einsatz. Der Brand in dem knapp 500 Quadratmeter großen Gebäude sei noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Vormittag. Wegen der großen Hitze hätten sich Stahlträger der Dachkonstruktion verbogen, das Dach sei teilweise eingestürzt.

Von dpa