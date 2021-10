Feuerwehr Essen bekämpft Großbrand - Polizei ermittelt

Heller Feuerschein und dunkle Qualmwolken: Der Brand in einer Lagerhalle in Essen war schon von weitem zu sehen. Ein Ausbreiten der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern. Die Polizei ermittelte schon während der Löscharbeiten.

Rund hundert Feuerwehrleute haben am Samstag in Essen einen Großbrand in der Lagerhalle einer Textildruckfirma bekämpft. Die Retter waren über drei Stunden im Einsatz, ehe der Brand unter Kontrolle war, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Brandort schlugen Flammen aus dem Gebäude, dicke Qualmwolken stiegen auf. Die Hälfte einer Lagerhalle von rund 1600 Quadratmetern stand laut Feuerwehr in Flammen. In der Halle wurden Kleider und Verpackungsmaterial gelagert. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Arbeiten leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Brandbekämpfung im Inneren sei nicht möglich gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Wegen der großen Hitze verbogen sich Stahlträger der Dachkonstruktion, das Dach stürzte teilweise ein. Eine Ausbreitung des Brands auf den Rest des Gebäudes und angrenzende Lagerhallen wurde verhindert. Zu Brandursache und Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben. Die Polizei habe aber bereits während der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.

In der nahen Innenstadt von Essen kam es zu Geruchsbelästigungen. Wegen Hochnebels sei der Brandrauch in Bodennähe geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Es seien ständig Luftmessungen durchgeführt worden, diese seien aber alle negativ verlaufen. Am Nachmittag begannen Nachlöscharbeiten, die noch den ganzen Tag dauern sollten.