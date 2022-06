Feuerwehr löscht Brand in Heilig-Kreuz-Kirche

Dortmund (dpa/lnw)

Die Feuerwehr hat einen Brand in der Heilig-Kreuz-Kirche in Dortmund gelöscht. Die Einsatzkräfte waren zunächst am Samstag wegen einer Rauchentwicklung im Turm eines Seitenschiffs alarmiert worden, erläuterte die Feuerwehr. Dort stand laut Meldung im ersten Obergeschoss ein Raum in Vollbrand. Die Flammen hatten schon auf die Dachbalken der gut hundert Jahre alten Kirche übergegriffen.

Von dpa