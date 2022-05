Feuerwehr rettet 30 Vögel aus brennender Gartenanlage

Grevenbroich (dpa/lnw)

Die Feuerwehr hat in Grevenbroich am Niederrhein etwa 30 Vögel vor einem Brand in einer Kleingartenanlage gerettet. Das Feuer sei in der Nacht zu Donnerstag in einer Gartenlaube ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Zeugen hätten den Brand bemerkt. Auf dem Grundstück hätten die Einsatzkräfte dann mehrere vom Rauch bedrohte Vogelvolieren gefunden.

Von dpa