Feuerwehr rettet 32 Personen nach Kellerbrand in Datteln

Datteln (dpa/lnw)

Bei einem Kellerbrand in Datteln (Kreis Recklinghausen) hat die Feuerwehr 32 Personen, ein Großteil davon per Drehleiter, aus einem Wohnhaus gerettet. Zwei Personen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mit. Eine 29 Jahre alte Frau knickte um und verletzte sich dabei, ihr 27-jähriger Ehemann erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen am frühen Donnerstagmorgen weiter sagte.

Von dpa