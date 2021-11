Feuerwehr rettet acht Menschen aus brennendem Haus in Köln

Köln (dpa/lnw)

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Köln hat die Feuerwehr acht Menschen aus dem Gebäude gerettet. Die vom Rauch eingeschlossenen Bewohner mussten aus mehreren Geschossen teilweise über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Alle Geretteten blieben unverletzt. Die Wohnung im Erdgeschoss brannte in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben von Polizei und Feuerwehr komplett aus und sei nicht mehr bewohnbar.

