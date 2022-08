Feuerwehrmänner retten Schwimmer das Leben

Während einer Übung an Land entdeckten die Teilnehmer zufällig einen untergehenden Schwimmer, wie die Feuerwehr Essen mitteilte. Die Feuerwehrmänner sprangen ins Wasser und zogen den mittlerweile leblosen Mann zusammen mit den Rettungsschwimmern an Land. Dort wurde der 43-Jährige bis zum Eintreffen des Rettungswagens mit Unterstützung eines Defibrillator reanimiert. Auf dem Weg ins Krankenhaus stabilisierte sich der Zustand des Mannes wieder, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Notaufnahme sei er wieder bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen.