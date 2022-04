Filmstiftung NRW fördert mehr Frauen in Regie und Produktion

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Filmstiftung NRW hat in den vergangenen Jahren den Frauenanteil in der Förderung von Kino- und Fernsehfilmen gesteigert. Das teilte die Film- und Medienstiftung am Donnerstag in Düsseldorf in ihrer Jahresbilanz mit. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 99 Film- und Fernsehprojekte gefördert, daran waren 32 Produzentinnen beteiligt. Das entspricht einem Anteil von 36 Prozent, 2015 waren es noch 26 Prozent. In der Regie wurden 40 Frauen gefördert, was einem Anteil von rund 40 Prozent entspricht. 2015 waren es 33 Prozent.

Von dpa