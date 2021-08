Finale: Tischtennis-Ass Schmidberger spielt um Para-Gold

Thomas Schmidberger (r) und Youngbok Baek in Aktion.

Tischtennisspieler Thomas Schmidberger hat das Paralympics-Finale erreicht und damit die Silbermedaille bereits sicher. Der 29-Jährige bezwang am Samstag in Tokio den Chinesen Xiang Zhai problemlos mit 3:0-Sätzen und kämpft am Samstag um 11.15 Uhr deutscher Zeit Gold. «Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin sehr froh, jetzt im Finale zu stehen», sagte Schmidberger nach dem Match. Gegner im Endspiel ist der Chinese Panfeng Feng.

Schmidberger bleibt damit im kompletten Turnier ohne Satzverlust. 2016 stand der Spieler von Borussia Düsseldorf bereits im Paralympics-Finale, holte damals allerdings Silber.