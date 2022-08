Fischsterben in der Halterner Stever

Haltern (dpa/lnw)

In der Stever bei Haltern am See hat ein Fischsterben eingesetzt. Unzählige tote kleine und mittelgroße Fische treiben in dem Fluss, wie eine Sprecherin der Gelsenwasser AG am Sonntag sagte. Der Sauerstoffgehalt im Wasser sei offenbar rapide gesunken, das Unternehmen habe Lüfter im Einsatz.

Von dpa