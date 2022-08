Angst vor Fischsterben in NRW

Wochenlange Trockenheit, historisch niedrige Pegelstände: Das NRW-Umweltministerium schließt ein Fischsterben in einzelnen Gewässern und Flüssen in NRW nicht mehr aus. Die lange Hitzeperiode führe zu einem Temperaturanstieg in den Gewässern, der ökologische Folgen haben könne. Mit den steigenden Wassertemperaturen gehe der Sauerstoffgehalt im Wasser zurück, was die Fische unter Stress setzt. „Wir beobachten die Lage mit großer Sorge“, sagt NRW-Umweltminister Oliver Krischer mit Blick auf die sinkenden Pegelstände gegenüber unserer Zeitung.

