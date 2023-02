Flick will bei Länderspielen frühere Anstoßzeiten

«Ich habe schon Enkelkinder und werde oft von deren Mitschülern und Mitschülerinnen gefragt: Warum spielt ihr immer so spät?», sagte der Bundestrainer am Dienstag bei einem Termin für die EM 2024 in Köln. Zumindest gelegentlich müssten frühere Anstoßzeiten möglich sein. «Das sind Dinge, die wir immer wieder ansprechen, bei denen wir aber keinen Konsens finden. Da müssen wir schauen, dass wir eine Lösung finden, dass wir vielleicht nicht jedes Spiel früher spielen, aber zumindest ab und zu mal eines haben, bei dem die ganze Familie zuschauen kann.».