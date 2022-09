Flucht durch die Emscher: Mann wird Haftrichter vorgeführt

Herten (dpa/lnw)

Nach einer spektakulären Flucht vor der Polizei durch die Emscher ist ein 41-Jähriger festgenommen und am Samstag einem Haftrichter in Recklinghausen vorgeführt worden. Das teilte die Polizei mit. Die gleichaltrige Gefährtin des Mannes, die ebenfalls durch die Emscher schwamm, war am Freitag nach ihrer Festnahme direkt einer Haftanstalt überstellt worden. Gegen sie lagen bereits zwei Haftbefehle vor. Die beiden sollen sich mehrerer versuchter Raubdelikte schuldig gemacht haben.

Von dpa