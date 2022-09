Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn von Streik betroffen

Düsseldorf/Köln/Bonn (dpa/lnw)

Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn werden am Freitag wegen des Pilotenstreiks bei der Lufthansa eine ganze Reihen von Flügen ausfallen. Bereits Donnerstagnachmittag sagte die Fluggesellschaft 28 der insgesamt 36 für Freitag geplanten Starts und Landungen in Düsseldorf ab, wie die Homepage des Flughafens zeigte. Die Lufthansa fliegt von Düsseldorf aus nach Frankfurt und München.

Von dpa