Flughafen Köln/Bonn erwartet Anstieg der Passagierzahlen

Köln (dpa/lnw)

Angesichts der Corona-Lockerungen erwartet der Flughafen Köln/Bonn in den kommenden Monaten eine starke Zunahme der Passagierzahlen. So rechnet der Airport nach Angaben vom Donnerstag in den Osterferien mit rund 450.000 Fluggästen. Das seien siebenmal so viele wie in den Osterferien 2021 und 75 Prozent des Vergleichszeitraums vor der Pandemie.

