Fördergelder für Wasserschloss Haus Stapel

Das Wasserschloss Haus Stapel in Havixbeck bei Münster gehört dazu: Der Bund unterstützt auch in diesem Jahr den Erhalt von «national wertvollen Kulturdenkmälern». Für die Sanierung von insgesamt 37 Denkmälern gibt es diesmal mehr als sechs Millionen Euro, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Dienstag mitteilte.

«Kulturdenkmäler sind ein Blick in den Spiegel unserer vielfältigen Gesellschaft und ihrer Geschichte», erklärte die Grünen-Politikerin. Sie müssten erhalten und geschützt werden, um das Interesse für deutsche Geschichte lebendig zu halten.

Zu den in diesem Jahr geförderten Denkmälern gehören unter anderem auch das Bahnbetriebswerk in Berlin-Schöneweide, die Kachelofenfabrik Velten in Brandenburg, das Bremer Rathaus, der Gesandtenfriedhof Regensburg, die Waggonia der Frauensiedlung Loheland in Künzell in Hessen und die Sternwarte Sonneberg in Thüringen.

Dieses Denkmalpflegeprogramm gibt es bereits seit 1950. Damit soll die Substanz erhalten und restauriert werden. Vorbehalten ist es Denkmälern, die herausragende Leistungen des Gesamtstaates widerspiegeln. Nach Angaben des Bunds wurden in den vergangenen Jahrzehnten 713 Kulturdenkmäler mit insgesamt 400 Millionen Euro erhalten und restauriert.