Förster rettet sich mit Sprung vor Motocross-Fahrer

Coesfeld (dpa/lnw)

Nur mit einem raschen Sprung zur Seite hat ein Förster im Naturschutzgebiet Borkenberge im Münsterland verhindern können, dass ihn ein Motocross-Fahrer umfuhr. Wie die Polizei Coesfeld am Donnerstag mitteilte, hatte der Förster am Mittwochabend bei einem Kontrollgang im Naturschutzgebiet plötzlich Motorgeräusche gehört. Daraufhin stellte er sich in den Weg, um die unerlaubte Cross-Tour in dem Naturschutzgebiet zu beenden.

