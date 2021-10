Forensik-Patient kehrt nach Ausgang nicht zurück

Viersen (dpa/lnw)

In Viersen-Süchteln ist am Montagabend ein 34 Jahre alter Straftäter aus der Klinik für forensische Psychiatrie geflohen. Der Mann sei von einem genehmigten, unbegleiteten Ausgang nicht zurückgekehrt, teilte die Kreispolizei Viersen am Dienstag mit. Die Suche nach dem Mann laufe.

Von dpa