Fortum: Weiter keine Einigung in Gesprächen um Uniper-Hilfen

Espoo (dpa)

In den Gesprächen über Staatshilfen für den deutschen Gasimporteur Uniper gibt es nach Angaben des finnischen Mutterkonzerns Fortum weiter keine Einigung. «Fortum setzt die konstruktiven Gespräche mit der Bundesregierung fort, um Uniper sowohl in finanzieller Hinsicht als auch mit Blick auf die Geschäftsrisiken zu stabilisieren und so die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten», teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Von dpa