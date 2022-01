Der Angriffsspieler hat sich eine Muskelverletzung im Hüftbeuger zugezogen. Dies teilte der Club nach Untersuchungen der medizinischen Abteilung am Montag mit. Der 24-Jährige kam in dieser Saison wegen verschiedener Verletzungen und einer Corona-Infektion erst zu sieben Einsätzen in der 2. Liga.