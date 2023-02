Fortuna Düsseldorfs Top-Torjäger Kownacki fällt aus

Der 25 Jahre alte Pole zog sich im Spiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Er stehe «bis auf Weiteres» nicht zur Verfügung, wie die Fortuna am Montag mitteilte. Kownacki hat bislang acht Saisontore in der Liga erzielt und führt die teaminterne Torschützenliste damit vor Rouwen Hennings und Shinta Appelkamp an, die jeweils fünf Treffer auf dem Konto haben.