Fortuna spendet 25.000 Euro: Trauerflor beim Testspiel

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf spendet den Opfern der Hochwasser-Katastrophe 25.000 Euro aus den Einnahmen des Saisoneröffnungsspiels am Samstag gegen den belgischen Erstligisten OH Leuven. Wie der Club am Freitag mitteilte, können sich auch Fans beteiligen zum Beispiel über die Becherpfand-Spendenaktion. Zudem wird die Mannschaft in der Partie in der Düsseldorfer Arena in Gedenken an die Opfer mit Trauerflor auflaufen. Vor der Partie gibt es außerdem eine Schweigeminute.