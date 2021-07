Fortuna will Testspiel vor 18.000 Zuschauern bestreiten

Fortuna Düsseldorf will zur offiziellen Saisoneröffnung 18.000 Zuschauer im Stadion begrüßen. Dies sei «nach aktueller Planung unter Abstands- und Hygienebedingungen» möglich, teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Geplant ist die Saisoneröffnung vor Zuschauern am 17. Juli, dann kommt der belgische Erstligist Oud-Heverlee Leeven zum letzten Testspiel vor dem Zweitliga-Auftakt der Düsseldorfer gegen den SV Sandhausen (25. Juli) an den Rhein. Wie genau der Ablauf sein wird, und welche Voraussetzungen für die 18.000 Zuschauer gelten sollen, will der Verein in den kommende Tagen bekannt geben.