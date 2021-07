Fortunas Neuzugang Narey trifft beim 2:2 gegen Limassol

Trotz eines Treffers von Neuzugang Khaled Narey hat Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich den dritten Testspielsieg verpasst. Der ehemalige Profi des Hamburger SV traf am Donnerstag in der Union Kornspitz Arena neben Marcel Sobottka beim 2:2 (2:1) gegen AEL Limassol. Der Erstligist aus Zypern kam nach einem 0:2-Rückstand durch zwei verwandelte Elfmeter noch zum Ausgleich.

Zuvor kam die Mannschaft des neuen Trainers Christian Preußer in der Vorbereitung bereits zu zwei Siegen gegen unterklassige Teams und unterlag zuletzt im Trainingslager den Würzburger Kickers in einem Test über zweimal 60 Minuten mit 1:2. Zum Meisterschaftsstart müssen die Düsseldorfer am 25. Juli beim SV Sandhausen antreten.