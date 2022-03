Fraktionen verabschieden Zwischenbericht gemeinsam

Düsseldorf (dpa)

Gemeinsam haben die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag den im Februar vorgestellten Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses Kindesmissbrauch verabschiedet. Das teilten die Obleute Dietmar Panske (CDU), Andreas Bialas (SPD), Marc Lürbke (FDP) und Verena Schäffer (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch im Landtag mit. Der Ausschussvorsitzende Martin Börschel hatte am 11. Februar einen Entwurf mit rund 4000 Seiten vorgeschlagen. «Alle Bestandteile des von allen vier demokratischen Fraktionen geänderten Zwischenberichts werden einhellig ohne eigene Sondervoten getragen», heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Obleute. Für die Verabschiedung des Berichts war eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.

Von dpa